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消費梁朝偉｜馬米高指偉仔英文錯漏百出　只得中三學歷
10 分前
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梁朝偉馬米高
消費梁朝偉｜馬米高指偉仔英文錯漏百出　只得中三學歷
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網民感覺馬米高只是在消費梁朝偉。

梁朝偉最近為電影《尚氣與十環傳奇》四出宣傳接受訪問，面對外國傳媒，梁朝偉全程以英文對答，其流利英語令人留下深刻印象。

日前馬蹄露姪仔兼YouTuber馬米高， 其個人頻道經常教人英文，訂閱人數超過21萬人次。

日前馬米高就以梁朝偉為教材，上載了一段影片，並以《【只有中三學歷】梁朝偉的英文夠拍Marvel？》為題， 影片中，馬米高多次強調偉仔只有中三學歷，並指出偉仔在訪問中文法及用字的錯誤，例如單數將「Deadpool」讀成「Deadpoo」 、「The ten rings makes Ren Wu」就錯誤地在make上加了「s」， 更用錯了「narcissistic」（自戀）和「narcissism」兩個字等等。

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大數梁朝偉訪問中的英文錯漏百出。

雖然指出偉仔的錯漏，但馬米高又大讚欣賞梁朝偉的英文：「其實佢之前絕對唔需要學英文，試諗一下，佢一早已經係男一，賺人民幣同港幣就夠啦，點解要咁努力學英文？就算接受外國傳媒訪問，搵個翻譯就得啦。」

影片上傳短短三日已吸引了11萬點擊，不過網民對馬米高一啖沙糖一啖屎反應就兩極，有人指他唔識得尊重人，只係想抽水，亦有人撐他只是想教英文冇問題。

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又多次強調偉仔只有中三學歷。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/消費梁朝偉｜馬米高指偉仔英文錯漏百出　只得中三學歷-285360
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