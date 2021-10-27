涉16億房地產詐騙案 少時太妍發文冇投機

韓國女團「少女時代」隊長太妍，今日被爆出遭房地產詐騙，損失金額高達11億韓圜(約773.3萬港元)。據韓國傳媒報道，當地最近發生一宗高達2,500億韓圜(約16.67億港元)的房地產詐騙案，有傳太妍是其中一位受害者。

被轟投機炒地遇老千活該

消息傳出後在網上掀起熱烈討論，有網民攻擊太妍，投機炒賣才招致損失，更留言抵毀她「投機炒地遇老千，怪得邊個？」忍無可忍下太妍今日選擇在IG發文回應事件，她寫道：「因為從小就和家人分開生活，希望在未來的日子，可以在離我工作和生活位置更近的地方，建立一個家園方便見面，在父母的同意才做出買地的決定……拜託大家不要誤會、推測、臆測，對於受害情況，目前還在瞭解中，也只能處於等待後續。」

有媒體指，事件牽涉的大型房地產項目，位於京畿河南市的土地，因受《山林保護法》規限，該幅地皮不能用來興建房產，但涉案的公司以4億韓圜購買地皮，割成多個地段並以高價出售。據悉，2019年太妍以逝的父親以她名義買入其中一個地段，但該地段只能用於軍事及公共設施用途。