添麥菲《沙丘瀚戰》開畫預收億6票房

型男添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)主演的史詩式科幻片《沙丘瀚戰》(Dune)，明日(16日)香港上映，北美於周五開畫。《沙》片剛於威尼斯電影節作全球首映，反應熱烈，影評人預期電影票房大收。據網站《Deadline》報道，美影評人預測《沙》片北美周五開畫首3日，票房可超過2,000萬美元(約1.6億港元)，與Marvel的《黑寡婦》看齊，同時令片中演員身價上升，更會令主角添麥菲跳上荷李活巨星位置。《沙》片於10月22日在串流平台HBO Max上架。

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改編自1965年同名小說的《沙丘瀚戰》，講述極富天賦的少年Paul Atreides(添麥菲)，為了保護家園的珍貴資源，闖進宇宙中最危害的星球與敵人戰鬥。該片演員陣容超勁，除了添麥菲外，還有《水行俠》積遜莫瑪(Jason Momoa)、「魁隆」佐斯布連(Josh Brolin)、《蜘蛛俠》女星Zendaya等。威尼斯電影節首映後，添麥菲表示希望電影有續集出現，導演Denis Villeneuve早前亦暗示，《沙》片好大機會拍成系列電影。

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