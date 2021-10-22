渣馬2021｜張繼聰93分鐘完成半馬 謝安琪留言大讚: 我覺得好滿意

《渣打馬拉松2021》 今日(24日)舉行，一向熱愛運動的張繼聰，早前為演繹新戲角色，開始訓練長跑，至今已一年。今日，張繼聰參加了半馬項目，最終以1小時33分29秒完成賽事。

張繼聰以一頭金髮配藍色背心及熒光粉紅襪現身，非常搶眼，對於第一次參加半馬的成績，他表示教練要求最好於100分鐘內跑完，最終他在93分鐘左右完成，非常厲害，連老婆謝安琪亦於他的社交網留言大讚：「我覺得好滿意」。他透露，早前接拍的一部電影角色是一個馬拉松運動員，因而令他愛上長跑，亦想參賽感受一下。

女兒為張繼聰塗甲油打氣

另外，張繼聰昨日亦在社交平台發布女兒為他塗上指甲油打氣的照片，並留言：「妹妹話，聽日跑到好攰就望吓隻手，爸爸會努力，咁多位跑友，加油加油」網民都大讚囡囡的行為非常窩心。

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