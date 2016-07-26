渣馬2021｜當奴成功頂到終點 林奕匡留力跑盼再創佳績
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渣馬2021｜當奴成功頂到終點 林奕匡留力跑盼再創佳績
《渣打香港馬拉松》除了有張繼聰、C AllStar成員梁釗峰、柳俊江等藝人參與之外，還有商台DJ當奴、張紋嘉（Crystal）、
全程頂硬上
其中當奴曾參加過9屆渣馬，他非常開心可以跑出個人最佳成績，
下午有活動要留力
Phil亦有多次參加馬拉松的經驗，但這是他首次挑戰西隧路線。他受訪時稱其心跳一度高達182下，之後要放緩才能支撐到整個賽事。他在IG上載照片就透露因為下午要出席活動，所以全程留力︰「今日的路線比之前的很不同， 第一次跑西隧，亦第一次不行跑過隧道收費亭，傳說中的斜路真是不簡單。#其實今日係要留力輕鬆跑#因為晏晝有show要表演#下年再參加時#我一定要五字頭#一起我們跑更遠#感謝原路打氣的朋友」
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