渣馬2021｜當奴成功頂到終點 林奕匡留力跑盼再創佳績

《渣打香港馬拉松》除了有張繼聰、C AllStar成員梁釗峰、柳俊江等藝人參與之外，還有商台DJ當奴、張紋嘉（Crystal）、 林奕匡（Phil）、Jackal@Dear Jane及徐濠縈等。

全程頂硬上

其中當奴曾參加過9屆渣馬，他非常開心可以跑出個人最佳成績， 更以「黐筋」形容新手張繼聰，大讚對方跑得快。事後他在IG分享到自己參賽時的心路歷程︰「尋晚提自己唔好做嘅嘢，我今日做齊。上線前仲擔心前面人多，後來發現流水式起步前面無塞人，一冇人就忍唔住跑快啲，完全唔記得咗要忍腳留力，心諗咦今日狀態幾好喎，去到8公里就知道大鑊，完全加速唔到。完成西隧（繼續都係嗰句西隧其實冇乜嘢）經過IFC，落到龍和道後想撞牆，喂！半馬咋，撞咩牆？去到馬師道斜路，嘩！救命！我同自己講唔好停，你一停就會抽筋，忍住呀。最後，都唔記得最後係點樣去到維園，完成比賽。」並寄語明年再努力。

下午有活動要留力

Phil亦有多次參加馬拉松的經驗，但這是他首次挑戰西隧路線。他受訪時稱其心跳一度高達182下，之後要放緩才能支撐到整個賽事。他在IG上載照片就透露因為下午要出席活動，所以全程留力︰「今日的路線比之前的很不同， 第一次跑西隧，亦第一次不行跑過隧道收費亭，傳說中的斜路真是不簡單。#其實今日係要留力輕鬆跑#因為晏晝有show要表演#下年再參加時#我一定要五字頭#一起我們跑更遠#感謝原路打氣的朋友」

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