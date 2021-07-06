港姐入營進行淘汰特訓 陳聖瑜 梁凱晴唔會敵視對方

28位香港小姐入圍佳麗，聯同朱晨麗、何依婷、曹敏莉、向海嵐及張秀文5位港姐導師，昨日出席《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》，佳麗將分成4組，展開一連十天的特訓。



據悉，今次港姐訓練營節目將於8月9日播出，預計淘汰6至7位佳麗。大會希望這次入營能評估一眾佳麗的性格與表現，到港姐決賽時，再有另一輪淘汰，最後篩選出12強，進入總決賽選出三甲。

兩大熱門陳聖瑜及梁凱晴，一起接受訪問稱，參選至今已成好友，但不會視對方為勁敵，只會盡量做好自己，問到倘若要素顏出鏡會如何，陳聖瑜說：「要都冇辦法。」梁凱晴則表示：「會勤做護膚。」



朱晨麗恭喜洪永城

朱晨麗慨嘆自己參選原來已是10年前的事，她會向一班師妹分享參選經歷：「我參選時好少出聲，因為廣東話唔好，其他人就誤以為我好cool，其實唔係。」提到曾與她傳不和的洪永城前日結婚，更公布雙喜臨門，她表示，得知喜訊後已第一時間傳訊息恭喜：「佢哋拍拖時已睇好佢哋，覺得佢哋好sweet，依家雙喜臨門，洪爺，加油！」