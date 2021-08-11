港姐真人騷｜曹敏莉親身落場作戰 爆喊：我唔想我隊員擔心再被Foul

港姐真人騷《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》昨晚播出第三集，節目組特別安排眾佳麗朝早六點去到沙田城門河扒龍舟，而比賽最後抵達終點組別，該組最低分組員將會冇得Stay。

是次挑戰以少了一人的紅組危機最大，有佳麗更因而擔心落淚。眼見師妹再次面臨危機，師姐曹敏莉(Mandy)大表心痛，對陽光敏感的她主動要求與師妹並肩作戰，並大派勵志Bite：「我哋少咗一個女仔，大家係咪有啲擔心？我見今日唔係好曬，我幫你哋一齊(比賽)，我哋咪唔會少咁個咯！好唔好？」Mandy的自我犧牲精神令組員大為感動，姜嘉琳更即場落淚。

而紅組另一師姐何依婷，也為師妹們拼盡全力：「我唔係好識做運動，但如果我唔落場，佢哋一定會冇士氣冇信心。其實第二下我已冇力，但如果我唔用盡人生所有氣力，我令佢哋輸咗我會後悔一世。」

綠組雖然有秘密武器陳懿德(Rachel)當日因生理期不適，及減肥以致體力不支，但憑藉意志力恢復活力。 橙組及粉紅組則佔盡優勢，橙組的莫韻諰與王嘉慧均是運動健將；粉紅組的朱綽盈與劉珍寶則有相關扒龍舟經驗，「手瓜起腱」的珍寶經驗更長達六年！最終粉紅組以首名姿態衝過終點，綠組第二、紅組第三、橙組卻包尾。

由於紅組與橙組抵達終點時間接近，現場工作人員需多翻查看Playback才能確定最後一名；等候成績期間，上一回合已經歷告別組員之痛的紅組十分激動，Mandy哭著安慰師妹：「就算結果係點，我哋已經盡咗努力。我覺得有少少唔開心，我唔想我隊員經歷完一次擔心被Foul，第二次又要擔心，呢個係我依家嘅心情，但我想話畀大家聽，你哋真係做得好好！」

最後紅組順利過關，但輪到橙組要告別組員，危機最大的是第一輪獲得最低分數的盧淑儀，但結果要待今晚播出的一集才揭盅。