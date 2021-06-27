港姐身材學歷雙高

《2021香港小姐競選》將於9月舉行決賽，入圍的28位佳麗昨日會見傳媒，據官方資料顯示，年紀最細的佳麗是18歲的施茉莉及趙美倫；年紀最大是27歲是梁菁琳、伍韻婷及邵初。



梁允瑜坦然面對負聞

此外，今屆港姐有兩高，包括身高和高學歷，達170cm身高的佳麗就有7位之多，包括178cm的施茉莉及176cm的梁允瑜；而多數佳麗都擁大學學位，當中多位更是碩士生或擁有雙學位，只有陳詩帆是中學畢業生。三大熱門陳聖瑜、梁凱晴和梁允瑜等，獲傳媒青睞追訪。梁允瑜被指是「私影妹」，對於負面新聞，她說：「過去嘅就由得佢過去啦，每人都有犯錯時候，所以寄望目前，做好自己。」

陳聖瑜 梁凱晴 積極做好身材管理

被指貌似「城嫂」方媛的陳聖瑜，表示入圍後會勤做運動裝備自己：「要開始食少啲，想腹部線條好啲，今次抱平常心參選，希望選港姐過程令自己學多啲嘢。」碩士畢業的梁凱晴，有「健碩麥明詩」之稱，她表示會積極減肥，又說：「會辭去市場推廣嘅工作，要為參選做準備，好想減手臂啲bye bye肉，大家都話我太大隻啦，不過唔係肌肉。」