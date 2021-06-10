香港小姐｜原來已經篩選過先嚟 樂易玲大讚質素高︰好難揀！

《2021香港小姐競選》今日進行首輪面試，逾百名參選者到場，當中不乏打扮老土、長相平平女士，其中一名女士更因為樣貌似佛祖，成為網上熱話。無綫高層樂易玲與《2021香港小姐競選》統籌經理何小慧一同會見傳媒，樂易玲表示今屆港姐質素好高。

部份港姐參選者需以視像面試

樂易玲表示今屆收到489份參選表格，並謂︰「已經篩選咗先叫佢哋今日嚟面試。」她又指海外佳麗有廿多個，當中有部份申請者仍在隔離，或身在外地，將會透過視像與她們面試。她指看過申請者的資料，認為質素可以做到準決賽，而她們的學歷普遍都是大學程度。

她又表示今屆質素很好，所以「好難揀10零廿個出嚟」，預計會挑選25至30人入圍，而準決賽將於8月22日舉行，決賽則於9月5日舉行。

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