香港小姐｜林作提名「佛祖」候選佳麗︰佢好有氣質！

今屆香港小姐首輪面試中，討論度最高的便是來自東涌的一名申請者，網民形容她的樣子長得很似佛祖及藝人羅浩楷，更留言「好有佛相」、「見到佢彷彿見到佛光在頭後，腳踏蓮花座。個心，即刻平和晒」、更直言「佢已經係我心目中2021年度香港小姐」，並表示「大家一齊推上冠軍」。然而，該名佳麗的提名人竟然是林作！

林作今日在facebook表示他是該名港姐1申請者的提名人，更稱是「#信心之選 #請大家多多支持」正當大家以為他抽水之際，他向本報證實其提名人身份。他表示該名女子叫霍韻璇，英文名叫Kirsten，芳齡19歲。林作說︰「我哋只係普通朋友，唔係我啲保險下屬。點解我提名佢，係因為我睇到大家睇唔到嘅嘢，覺得佢好有氣質，絕對係可以打破『美貌與智慧』嘅傳統，絕對係可一不可再！」問到如果Kirsten入不到圍，會否感失望，林作充滿信心表示︰「入唔到咩？未出結果，實入到！」

相關新聞︰原來已經篩選過先嚟 樂易玲大讚質素高︰好難揀！

相關新聞︰自信港姐逐個睇！唔知以為選《造美人》

相關新聞︰嚴選廿位靚女！關禮傑26歲囡囡參選-271435