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香港小姐｜林作提名「佛祖」候選佳麗︰佢好有氣質！
2021-06-10
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林作香港小姐無綫2021香港小姐競選
香港小姐｜林作提名「佛祖」候選佳麗︰佢好有氣質！
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今屆香港小姐首輪面試中，討論度最高的便是來自東涌的一名申請者，網民形容她的樣子長得很似佛祖及藝人羅浩楷，更留言「好有佛相」、「見到佢彷彿見到佛光在頭後，腳踏蓮花座。個心，即刻平和晒」、更直言「佢已經係我心目中2021年度香港小姐」，並表示「大家一齊推上冠軍」。然而，該名佳麗的提名人竟然是林作！

 

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林作是Kirsten的提名人。
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早前林作在社交平台上載一封報名參選《2021年香港小姐》的電郵通知書，有人笑言他提名裕美參選。

林作今日在facebook表示他是該名港姐1申請者的提名人，更稱是「#信心之選 #請大家多多支持」正當大家以為他抽水之際，他向本報證實其提名人身份。他表示該名女子叫霍韻璇，英文名叫Kirsten，芳齡19歲。林作說︰「我哋只係普通朋友，唔係我啲保險下屬。點解我提名佢，係因為我睇到大家睇唔到嘅嘢，覺得佢好有氣質，絕對係可以打破『美貌與智慧』嘅傳統，絕對係可一不可再！」問到如果Kirsten入不到圍，會否感失望，林作充滿信心表示︰「入唔到咩？未出結果，實入到！」

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有網民認為Kirsten似藝人羅浩楷。
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網民力堆。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/港姐首輪面試｜林作提名「佛祖」候選佳麗︰佢好有氣質！-271466
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