港姐2021｜65名佳麗入複試 一文睇晒大熱美女
《2021香港小姐競選》今日進行第二輪面試，合共有65名佳麗獲得複試資格。經過大會篩選之後，今日現身的佳麗非常高質，年紀最小的只有17歲。
星二代有關禮傑大女關楓馨(Tiffany)及麥翠嫻女兒龔敏晴(Victoria)，兩位會見傳媒表現淡定，相信入圍的機會頗大。26歲的Tiffany由張兆輝提名參賽，而24歲的Victoria則由母親提名，麥翠嫻受訪時表示提名女兒參選是希望她可以見識一下。
首輪面試即成大熱門的佳麗亦獲複試資格，包括被指樣貌似方媛及吳千語的26歲網紅陳聖瑜 (Yvette)、26歲「翻版楊采妮」梁凱晴(Carina)、25歲「翻版吳謹言」王婳婳及23歲任職模特兒的梁允瑜(Chloe)。
另一話題人物，林作母親提名的19歲霍穎璇(Bronte)原來曾參與ViuTV拍攝，但她表示現時是自由身。同樣曾參與ViuTV《YOLO的練習曲》的23歲王俊雅（Natalie）亦指現時沒跟ViuTV簽約。
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賴彥妤是2019年英國華裔小姐冠軍，去年落選港姐，今年捲土重來。
3 / 10
余詠童(Trixie)，24歲，被指似馮盈盈。
4 / 10
「翻版吳謹言」王婳婳，25歲，浸大傳理碩士生。
5 / 10
朱綽盈(Kimberlie)，22歲，2018年曾參選「亞洲太平洋國際小姐」，香港大學法律系畢業。
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梁嘉茵（Karine），港大建築系畢業。
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賴彥妤是2019年英國華裔小姐冠軍，去年落選港姐，今年捲土重來。
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余詠童(Trixie)，24歲，被指似馮盈盈。
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「翻版吳謹言」王婳婳，25歲，浸大傳理碩士生。
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朱綽盈(Kimberlie)，22歲，2018年曾參選「亞洲太平洋國際小姐」，香港大學法律系畢業。
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梁嘉茵（Karine），港大建築系畢業。
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資料來源：
https://www.am730.com.hk/news/娛樂/港姐2021｜65名佳麗入複試-一文睇晒大熱美女-272143