港普F4｜蔡少芬背張晉為小鮮肉抺汗。朱茵自爆是「鬼滅」忠粉

蔡少芬(Ada)、朱茵、陳法蓉(Monica)和洪欣4位圈中閨蜜，因著一口流利的港式普通話(港普)自組女團「港普F4」，早前4人齊齊在內內地真人騷節目《請吃飯的姐姐》現身，實現合夥開餐廳的夢想。

昨晚節目首播，四位閨蜜火花四濺，自稱是「顏值和氣氛擔當」的Ada，不時和好姊妹互窒，Monica、朱茵和洪欣心有靈犀同穿黑白色衣服，唯獨Ada穿橙色套裝，當她被質疑是「機心女」時，為了轉移視線反問朱茵為何穿平底鞋，「你最矮，還穿成這樣？」，令觀眾捧腹大笑。朱茵又自爆是「鬼滅之刃」的忠粉，更意想不到是她鍾情於Lolita服裝，已育有一女的她仍懷有少女心。

節目中，四姊妹請來內地小鮮肉、身高188cm 的董岩磊擔任餐廳經理。當他們在準備特製檸檬茶時，Ada 親自「出手」幫這位小鮮肉抹汗，在旁的洪欣立刻提醒：「你這個鏡頭不要被你老公(張晉)看到，別幫人亂擦汗哦！」Ada 沒好氣說：「我老公才不會那麼小器！」

