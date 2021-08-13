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港版《大叔的愛》提早於8月21日在日本上架
19 小時前
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港版《大叔的愛》提早於8月21日在日本上架
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港版「田田」與「阿牧」這一對深受觀眾喜愛。
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向來剛陽味重的黃德斌演活「KK」對「田田」的愛。

改編自日劇的港版《大叔的愛》創下ViuTV開台以來的最高收視，除了在香港大受歡迎，更會登陸該劇的發源地日本。早前有報道指港版將於秋季在日本TELASA (OTT)、テレ朝動画 (OTT)、CSテレ朝チャンネル (衛星電視頻道)三大平台推出，昨日TELASA官方網站公布港版確定於8月21日首播，而朝日電視台亦會於同日的凌晨3時30分，播出首集的頭20分鐘片段及演員的訪談片段。換言之，MIRROR三子Edan(呂爵安)、Anson Lo(盧瀚霆)和Stanley(邱士縉)與黃德斌等劇組演員，齊齊提早登陸日本市場。

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戲中的男男咀戲開創香港電視劇的先河。

港版《大叔的愛》備受日媒關注，被形容為滿有香港特色的有趣元素，日版導演之一齊藤由貴亦大讚香港的製作團隊，指出無論演技、導演、剪接、場地、服裝、化妝，以及對原作的尊重和熱愛，都令他非常佩服。而練美娟(娟姐)演的Carmen自然奔放，一場蒙古舞的試鏡戲碼，更獲日版演同一角色的本尊伊藤修子讚賞，在社交平台留言，「Carmen姐蒙古姑娘的日常好笑」。

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娟姐和陳子豐的表現都非常亮眼。
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Stanley與蕳慕華演繹的姊弟戀亦具說服力。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/港版《大叔的愛》提早於8月21日在日本上架-280393
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