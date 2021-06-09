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游學修扮「阿Pop」跟足林盛斌語氣 Bob︰好似，好正！
2021-06-09
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游學修林盛斌林雪林明禎無綫開心大綜藝
游學修扮「阿Pop」跟足林盛斌語氣 Bob︰好似，好正！
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游學修扮阿Pop，角色原型是林盛斌。

游學修與蘇致豪、許賢及倪安慈日前分別扮演「阿Pop」、「7永」、「A君」及「早難」為某啤酒品牌拍廣告，並邀請林雪及林明禎參與拍攝。片段在試當真的頻道播放，他們寫道︰「今集《開心大關注》請來林雪和林明禎來玩綜藝、玩整蠱，最後仲玩出火？」而內容就參考了無綫的《開心大綜藝》及《大整蠱》。

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游學修連阿Bob把聲同說話方式都跟足，有網民一度以為是配音片。

游學修扮演的「阿Pop」不但依足林盛斌(Bob)的眼神、動作，就連聲線、說話方式亦都跟足，令不少網民笑到出眼淚。阿Bob亦有留意到這條廣告片，並在網上留言說︰「好似，好正！繼續拍多啲好笑同過癮嘅片，將多啲歡樂帶俾每一個觀眾。努力，加油。」

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整條片集合了《開心大綜藝》及《大整蠱》元素。
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當然要有現場觀眾。

過去無綫在《開心大綜藝》的記招及節目上都有惡搞名人及藝人環節，但反應一般，尤其是找人扮演姜濤更搞到劣評如潮。如今游學修等不但惡搞無綫藝人，就連片段內容亦都跟足無綫的方式，網民笑言︰「曲線幫大台宣傳」。對於游學修惡搞阿Bob，網民留言謂︰「配音片嚟? 把聲同個光頭佬一樣」、「4位都演得好到肉」、「最好笑係修仔 好似 好衰 笑死我」、「修哥點X到把聲變做阿BOB 好X勁!!」

 

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/游學修扮「阿pop」跟足林盛斌語氣-bob︰好似，好正！-271313
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