湯治爆夫妻相處之道 男人唔駛管：我會「嗲」佢 扭吓計

湯怡（Kathy）今年6月誕下女兒「MakQQ」，日前為網上節目《絲打圍爐》擔任嘉賓。主持關心妍（Jade）及孫慧雪已經大讚Kathy無論身材及樣貌都同生女之沒有分別。問到跟結婚未夠一年的老公麥秋成相處之道，Kathy便大方分享「御夫術」，聽到Jade及阿雪嘩嘩聲，羨慕又妒忌。

被Jade及阿雪大讚外形keep得好，Kathy謂應該是最近再做運動去水腫，而且懷孕時飲食亦有節制，「好驚肥喺自己度，肥咗之後真係好難減。」

談到跟另一半的相處之道，自言性格男仔頭的Kathy表示在麥秋成面前會表現得比較溫柔，「我係未見過自己呢一面，就係我會『嗲』佢，扭吓計咁樣，哈哈哈。」她表示男人唔駛管，麥秋成工作時會自動自覺報到：「好多電話嘅報到，又或者會message同你講佢做緊乜嘢啦。我自己覺得，管都冇用，男人要管就冇用啦。」Jade隨即感嘆兼大讚：「佢真係知道點樣玩，佢完全拿捏到！」放養式的做法，Kathy笑言因為自己都想有自由：「換轉角度，我都唔想佢管我咁多，大家都想free啲嘛。」不過說到最後，她認為最重要大家相處舒服，「喺對方面前，我哋唔需要好刻意地收歛自己，因為咁樣我會覺得好辛苦，同埋大家嘅價值觀要一樣。」