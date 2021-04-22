滾石鼓手Charlie Watts病逝 Paul McCartney悼詞矚目

傳奇搖滾樂團滾石樂隊(The Rolling Stones)的鼓手Charlie Watts，今日凌晨傳出死訊，終年80歲。據BBC報道，Charlie 三周前因健康問題，已經退出滾石樂隊即將舉辦的美國《Stones——No Filter》巡演。樂隊的發言人表示：「滾石樂隊成員與Charlie的家人懷著悲傷的心情宣布，大家喜愛的Charlie，今日於倫敦一間醫院安詳離世，家人陪伴在側。」

與The Beatles齊名的滾石樂隊，於1962年成立，鍾愛jazz的Charlie，其鼓技俐落清翠，對比同期的The Beatles的 Ringo Starr，或The Who的Keith Moon，Charlie節奏平穩，而且花鼓手法變化甚多，冠絕同期的British Invasion Band。

由於滾石樂隊在樂壇擁有崇高地位，更是搖滾樂的精神象徵，因此全球樂手均紛紛在社交平台發文，悼念這位一代鼓手，其中最矚目是Paul McCartney，他於社交平台拍片悼念這位昔日的競爭對手及朋友：「我知道Charlie病了，但不知道他病況這麼嚴重，這對滾石樂隊來說，是一個重大打擊，因為Charlie是真正搖滾的人，一位了不起的鼓手。」