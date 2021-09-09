Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
演鬥聽｜鄭俊弘重提忘記拉褲鏈被嘲「細」
2021-09-09
#Hashtags
鄭俊弘演鬥聽
演鬥聽｜鄭俊弘重提忘記拉褲鏈被嘲「細」
news-images
《演鬥聽》每次請來不同音樂人上台互相交流。

《演鬥聽》第五集請來hip hop界始祖24味成員嘅Ghost Style、新晉rap得跳得嘅Delta T （蛋撻頭）、鄭俊弘(Fred)及胡鴻鈞進行音樂battle。

在「我點你作」的環節中，Fred將男人會犯嘅一件瘀事「冇拉褲鏈」，用作素材，即場創作《火車未到站》，胡鴻鈞用了ig一個post創作「刀削面」，而評判方面更請來拉丁美洲嘅全能音樂人Chris Polanco (陳杰)。

 

news-images
Fred與多位演鬥band一齊創作《火車未到站》。

Fred說：「其實經過嗰次之後，我就好謹慎，每一次上台前我都會幫人睇埋有冇拉拉鏈，見到啲同事我會話『拉拉鏈、拉拉鏈，ok？good show！』」拍攝時，Fred自爆經常冇拉褲鏈︰「有一次開記者會，我唔記得拉褲鏈，咁就俾記者影咗出嚟！之後我啲fans就cap番新聞同幅圖俾我，好瘀㗎！」Fred指好彩同樣是黑色，所以不太覺眼。此話一出，即被現場人士笑他「好彩細咗少少」， Fred反應甚大反問：「咩細呀？」梓軒立即打圓場咁話：「個拉鏈比較幼！」

news-images
節目中重提Fred出席活動忘記拉褲鏈。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/演鬥聽｜鄭俊弘重提忘記拉褲鏈被嘲「細」-284139
#Hashtags
鄭俊弘演鬥聽
Am730

岑麗香不做怪獸家長

入圍亞洲電影大獎 謝君豪李麗珍憑《濁水漂流》角逐男女配

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
岑麗香不做怪獸家長
Am730
Am730
入圍亞洲電影大獎 謝君豪李麗珍憑《濁水漂流》角逐男女配
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多