演鬥聽｜鄭俊弘重提忘記拉褲鏈被嘲「細」

《演鬥聽》第五集請來hip hop界始祖24味成員嘅Ghost Style、新晉rap得跳得嘅Delta T （蛋撻頭）、鄭俊弘(Fred)及胡鴻鈞進行音樂battle。

在「我點你作」的環節中，Fred將男人會犯嘅一件瘀事「冇拉褲鏈」，用作素材，即場創作《火車未到站》，胡鴻鈞用了ig一個post創作「刀削面」，而評判方面更請來拉丁美洲嘅全能音樂人Chris Polanco (陳杰)。

Fred說：「其實經過嗰次之後，我就好謹慎，每一次上台前我都會幫人睇埋有冇拉拉鏈，見到啲同事我會話『拉拉鏈、拉拉鏈，ok？good show！』」拍攝時，Fred自爆經常冇拉褲鏈︰「有一次開記者會，我唔記得拉褲鏈，咁就俾記者影咗出嚟！之後我啲fans就cap番新聞同幅圖俾我，好瘀㗎！」Fred指好彩同樣是黑色，所以不太覺眼。此話一出，即被現場人士笑他「好彩細咗少少」， Fred反應甚大反問：「咩細呀？」梓軒立即打圓場咁話：「個拉鏈比較幼！」