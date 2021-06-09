澳門隔離網上傾偈解悶 超蓮購入10卡心型鑽戒贈母原因超感人

已故賭王何鴻燊的三房千金何超蓮不時中、港、澳門三邊走，現時在澳門接受１４日隔離的她在ＩＧ發起「你問我答」解悶。有網民留意到超蓮近年甚少與鄧紫棋及李蘊互動，於是留言問到她們三人是否友情不再、又問她的護膚扮靚心得等，其中有網民問到「買過最貴嘅係咩」，沒料到她買最貴的禮物不是送贈給男友，而是送給媽咪陳婉珍。

超蓮表示媽媽一直戴著賭王送給她的10克拉的心型鑽戒，「3年前她在醫院陪爸爸，在廁所洗手後脫下來給了傭人，然後傭人娣姊珍而重之用紙巾包著猜回家。然後回家上廁所就順便把它沖走了。」翻看昔日三太出席活動的照片，超蓮稱的心型鑽戒的確長戴在三太手上，不論任何場合都可見到三太手上戴住這枚戒指，可見她非常重視賭王這份禮物。超蓮指爸爸因為再也送不了媽媽禮物，又感媽媽失去這枚有意義的戒指非常難過，於是她也花了3年時間找到一樣的鑽戒，並在剛剛過去的母親節送給她。超蓮直言︰「10克拉心型鑽是真的貴啊，爸！」

此外，有網民問到竇驍送禮物給她會否「R爆頭」，超蓮答道︰「不會呀！認識我的都知道，送吃的我最開心了」並表示平日在香港最愛幫襯勝香園。提到扮靚心得，超蓮也大方分享。對於被問到是否與李蘊友誼不再，她否認並tag了李蘊及鄧紫棋的IG帳號，力證她們的友誼不變。