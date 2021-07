激罕晒混血男友合照 張曦雯:與愛的人重遊舊地

獲封「完美女神」的張曦雯(Kelly)與英日混血兒男友BRUNYEZ拍拖五年,感情一直低調,極罕讓男友曝光,每次提及男友,都只是簡單說感情穩定。昨日,Kelly與男友BRUNYEZ及家人同遊大埔慈山寺,並上載一張翹實男友手臂的相片,表示與最愛的人重遊此地:「Can’t get enough of this place… Revisiting again with the people I love.」,雖然只是一張背影照,但不少網民紛紛留言表示感受到他們的恩愛,並期待他們拉埋天窗。