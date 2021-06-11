濁水漂流專訪｜時代巨輪下 李駿碩：沒有人可獨善其身

露宿者題材，貼地卻注定不太討好。由兩大金馬影帝吳鎮宇和謝君豪主演的港產電影《濁水漂流》，上映第二周，好不容易衝破300萬票房。電影由《翠絲》導演李駿碩自編自導，取材自2012年農曆新年露宿者在嚴寒下被強行清場的事件，事隔9年事件被搬上銀幕，李駿碩從露宿者被趕絕的遷徙生活，側寫社區的變化，在大時代的巨輪底下，沒有人能獨善其身。

趕絕後 另覓出路

李駿碩首次接觸露宿者是2012年清場事件之後，當年他以中大新聞系學生的身份到通洲街現場採訪，沒想過要拍成電影。直至2017年，在英國修畢性別研究課程的他，為一個中醫劇本搜集資料，跟義診中醫師重回舊地，發現露宿者已遷入一排排自建的簡陋木屋，周遭樓宇已拆舊換新，後來木屋因搜出槍械而被清拆，露宿者散落區內橋底或公園角落，「我覺得這是一個當下另覓出路的故事。」於是他以清場後露宿者告政府的案件作藍本，構思《濁水漂流》的劇本。故事講述剛出獄的輝哥(吳鎮宇飾)回到深水埗，與越南難民老爺(謝君豪飾)、洗碗工陳妹(李麗珍 飾)、毒癮極深的大勝(朱栢康 飾)、半身不遂的阿蘭(寶珮如飾)等街友重聚，出冊當晚遇上食環署人員突擊清場，輝哥與街友們家當盡失，剛畢業的社工何姑娘(蔡思韵飾)替眾人申請索償，並要求政府道歉。

【吳鎮宇X李駿碩 被趕絕的共憤】：https://bit.ly/3oWS0AU

【吳鎮宇訪問短片】https://youtu.be/gp_WYrhuPH4

寫實但三級

《濁水漂流》的露宿者爆粗、偷竊、吸毒、召妓，被評定三級片。李駿碩直言，「若你跟他們傾偈，很多仍有吸毒，即或已戒毒，毒癮無疑是露宿的原因之一，每當提起從前，每個人也有一種自責、懺悔，我刻意省略他們坐監、被收樓等前因，因為無論是甚麼階層或做過甚麼，沒有事前通知，天寒地凍被沒收家當，也是人神共憤、不合乎人道的事，即使是癮君子亦有權捍衛自己的尊嚴。」影片調子沉鬱但寫實，沒有販賣悲情的催淚情節，觀眾藉著社工何姑娘(蔡思韵飾)的視點走進街友的世界，「我希望那種『同理』的方式，不是覺得他們很慘很可憐，一齊喊完便算，而是一起經歷過一些事，同樣感到憤怒。」

拯救不了的無力感

一群被丟棄家當的露宿者雖獲得二千元賠償，但政府拒絕道歉，曾經共同生活的街友各散東西，輝哥一句「政府做X錯就要道歉！」擲地有聲，為悍衛被踐踏的尊嚴，以一己之身作出終極控訴，李駿碩強調，「這戲不是說要拯救他們，何姑娘亦無法遠他們走到最後，身處大時代，資本主義的制度下，根本沒有人能獨善其身。」當舊樓都換成呎價高昂的豪宅，猶如是對基層的趕絕，電影反映現實，李駿碩直言《濁水》有很重的無力感，故此在露宿者相聚的時刻，加入苦中作樂的情節，「其實朱康的角色(演大情大性的大勝)調和了沉重的氣氛，有得開心就盡快開心，由於大部分露宿者都是中年或老弱角色，柯煒林(演神秘的木仔)的角色輕盈地遊走於街友之間，亦帶來一點詩意。

拍得幾多得幾多

作為新晉導演，李駿碩找來影帝級的吳鎮宇和謝君豪合作，壓力大嗎？「鎮宇跟輝哥的質地很相似，他每個take也可交出不同演繹，豐富了群戲的互動。謝君豪演老爺需要很高技巧，角色帶有越南口音，他演喊戲仍能保持口音。」不過談到最大壓力，還是來自紛亂世界與資金限制，電影於2019年的10月下旬開鏡，正值社會運動，由於搭建了昂貴的木屋場景，無法延期，他苦笑道：「由於9、10月相對平靜，以為11月可開拍，點知烽煙四起，全程都要趕住拍，有種打到來的走難感覺。」電影於年半後上映，在疫情的陰霾下，沒有人可抽離於荒謬世情，問他可擔心創作空間收窄？他認為最重要是對得住自己，「今日唔知聽日事，繼續以自然平常心，毫無保留地創作，拍得幾多得幾多！」

文：Grace 圖：陳奕釗 場地：Campfire Collaborative Space