炎明熹 姚焯菲不敢教《聲夢2》學員

炎明熹(Gigi)、姚焯菲(Chantel)及鍾柔美(Yumi)等，昨日出席《聲夢傳奇2》的初選，3人近日分別推出首張個人單曲，並在席上獻唱。Gigi與Chantel新歌獲得不錯成績，二人感謝fans支持，但不敢教一班《聲夢2》參賽者。

Gigi感覺時間過得很快，她希望一眾參賽者要保持初心：「每位參賽者都有自己嘅夢想，我同Chantel年紀比較細，唔敢話教大家，希望互相學習。我嘅貼士就係保持初心，唔好輕易動搖。」Chantel說：「踏出第一步報名參加比賽需要好大勇氣，希望大家可以堅持，接受比賽每項挑戰。」Yumi則叮囑參賽者做回自己、享受比賽。



贊助商加碼贈勝出學員

無綫電視星夢娛樂集團行政總裁何麗全，接受傳媒訪問時稱，《聲夢2》有逾千人參加，他們會從中挑選50人作賽。談到比賽獎金、獎品會否加碼，他說：「今次應該唔只，已經有唔少贊助商答應會支持《聲夢2》。Gigi贏咗已經有10萬蚊獎金，今年各大贊助商會一定加碼。」

炎明熹 姚焯菲不敢教《聲夢2》學員