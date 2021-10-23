為下月個唱練舞預告唔騷肌 胡鴻鈞︰點解開騷要除衫？

胡鴻鈞(Hubert)下月舉行演唱會，日前作客無綫娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒(Edmond)專訪，大談開騷感受。Hubert直言出道唱歌近十年，已時機成熟，「之前有好多人問我幾時開騷，我都有啲心急，每一年都好想開，但要同自己講唔好急，之前覺得自己仲未ready，一路吸收、一路學習，到而家開始有信心企喺一個大型啲嘅舞台。」

Hubert又提到2018年一個小型音樂會，自覺表現欠佳︰「其中一part同嘉賓Dear Jane合唱，當時自我感覺良好，好high，但我之後睇返play back，發覺自己有啲失控，we哇鬼叫同over咗，欠缺大將之風，所以今次要提醒自己保持冷靜。」

自認跳舞差

Hubert事先張揚與欣宜大跳辣身舞，直言自己並非「舞」林高手︰「老實講，我跳舞唔係好得！但我好自信咁話畀大家知，唔會難睇。過去我冇乜場合可以又唱又跳10分鐘同勁歌熱舞三、四首歌，所以今次對我嚟講真係一個挑戰，推動自己進步！」

避談騷肌

每次Hubert都被問到會否在台上除衫騷肌，他說︰「其實我真係好唔明點解開騷要除衫？大家到時入嚟睇就會知！其實都好彩之前拍電影做拳手角色，要喺四、五個星期內由69公斤減到60公斤，依家升咗一公斤，因為冇之前食得咁清，但就幫我開咗個頭，我會keep住操練同做運動，至少著衫好睇咗！」

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