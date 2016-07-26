為新戲搏命 Maggie Q手術後照做高難度動作

Maggie Q 在《復仇殺姬》扮演來自越南的殺手，在戲中需要拍攝大量高難度動作。Maggie Q透露在電影開拍的兩個半月前，接受了脊骨大手術，醫生告訴她至少要休養五個月，不能工作。不過，她當時已經簽約答應演出《復仇殺姬》，醫生得知後即使如何勸告，她仍然堅持為新片開工。

Maggie Q到片場綵排當日頸前還有手術留下的傷口，當時替身正綵排她在戲中的動作戲份，她發現有摙頸動作，於是她向動作指導坦白自己剛接受了手術，摙頸需要改成其他動作，動作指導為需要改動場面而頭痛，原來在場沒有人知道她剛完成手術。

Maggie Q於是決定照原定的動作設計拍攝，只是拍攝時要加倍小心，動作指導聽罷立刻被她的專業感動得眼泛淚光。Maggie Q幾乎親身上陣完成了戲中所有難度十足的動作場面，當中有一場她頸纏白布被三個大漢吊起，她完全投入拍攝，沒有擔心會再度弄傷舊患，俐落完美地展現身手。

Maggie Q的瞓身演出，贏得荷里活影評人力讚有里安尼遜一樣的動作影星氣場，打出占士邦功架。她認為這是一個荷李活電影中少見的亞洲殺手，因為角色沒有慣常對亞洲人的刻板印象，導演也不需要她的英語帶有越南口音，她很高興能接到這樣的角色。為求演出逼真，Maggie Q更向母親取經，了解她當年由越南移民美國的心路歷程。