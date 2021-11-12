為演藝夢設期限 張頴康預告隨時離開無綫

張頴康01年入年時曾被喻為「劉德華契仔」，06年簽約無綫效力至今，16年憑《一屋老友記》奪「飛躍進步獎」事業才露曙光。近日他接受電台主持梁泰來的訪問，除了大談與太太的相處，更剖白了入行二十年的辛酸。

麥雅緻無條件支持老公

張頴康曾多次公開多謝太太麥雅緻支持他去追夢。為了與麥雅緻組織家庭，他在結婚前曾轉行，「訓練班人工得好低幾千，要兼職配音及寫稿打三份工才夠生活，但到10年認識老婆之後真的不成，角色又不好，想儲錢搞婚禮也不能，那就跟親戚轉行到內地工作。但轉行一個月不夠就在大埔發生嚴重車禍，接近死亡我會遺撼及不甘心，那時入行十年配角或主角都未做過，那就跟太太說我想返TVB拍戲，怎料老婆只說：『你去追夢吧，別想錢的問題，屋企等我頂！』邊有咁型的女仔？那我就回TVB，即使比之前人工更低都繼續捱下來。」

等做男一機會

因為有位好太太，張頴康捱至《回到三國》及《一屋老友記》終獲肯定及走上男配角位置，他坦言有太太幫他理財，養育三個小朋友也沒壓力，至於在這行的目標，他說：「目標一直無變，都是想做男主角，我仍然很乖在公司排隊，希望有一天排到！不過今年12月我就四十歲，四十歲對男演員來說是黃金期，這黃金期是否還會繼續等？都要畀時限自己，要是再等多一段時間等不到，我是不排除會離開的，會嘗試離開再找機會追做男主角的夢，即使追不到都叫作嘗試過！」