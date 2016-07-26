為訪問洪詠甄失言公開道歉 吳業坤：已親自致歉並吸取教訓

日前，TVB播出第14集《東京五輪直送》，吳業坤(坤哥)與周奕瑋Jarvis於東奧採訪區截停划艇選手洪詠甄作「獨家專訪」，其間周奕瑋問坤哥有甚麼想提問，坤哥竟回答：「冇呀，你走啦，你走啦！」令停下來的洪詠甄極為尷尬。事後Jarvis打圓場問她喜歡方力申或是吳業坤的歌曲，節目播出後，兩人被網民鬧爆言行失禮，對洪詠甄欠尊重。

今日坤哥在社交平台撰文公開道歉，他寫著，「本人吳業坤現為在《東京五輪直送》節目中跟洪詠甄小姐於練習後訪問的失言作出道歉。事發在開幕禮前洪小姐練習後完成圍訪後，在她離開前做了一個突發的訪問，當刻未能好好處理內容及表現不專業，拍攝後自覺對她感到抱歉及怕令到感到不尊重，當晚已即時親自direct message(DM) 中向她致歉。在數天前第14集的節目播出後，我個人的不專業令大家反感，在此再一次向所有受影響的人士作出深切的歉意。多謝各位的批評和意見，會繼續反省和吸取教訓，謝謝。希望各位在餘下的賽事繼續支持每一位香港運動員，加油。」網民大致對坤哥的道歉收貨，認為他算是有誠意，但亦有指他被鬧爆才肯道歉。至於另一位主持周奕瑋，暫時未見他公開回應。