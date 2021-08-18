無窮之路｜來回5千級登懸崖村 陳貝兒扭親腳頂硬上

由陳貝兒主持的無綫節目《無窮之路》昨日播出，節目首集的主題是「懸崖村的歷史及滄桑」。貝兒與攝製隊到訪四川大涼山橫斷山脈的「懸崖村」，由於山體峭壁無車道可行，村民生活在重重高山深谷之中，唯一上落山的方法，只靠一條幾乎垂直九十度在懸崖上，二千多級的鋼梯。換言之，貝兒等要登上差不多等於一座香港大帽山，接近一千米距離的山頂。

節目播出之後，不少網民對貝兒能夠登上懸崖村大感讚嘆，她事後在社交平台分享部份照片，留言說︰「來回5000級天梯。睇返節目我都唔知自己當時係點解可以上到去嘅？攝影大哥森哥同阿勛更加係攞住器材爬上去勁到不得了！不過最辛苦嘅唔係我哋，而係世世代代百幾年黎每日咁樣上上落落嘅懸崖村村民。」

節目尾段播出貝兒因為腳部受傷，一度需要當地人背落山。她說︰「世界很大，有很多人用不同的方法努力勇敢地活着。最後因為扭親膝頭哥又撞親腳，多謝某色拉博同柏查有格扶住我又揹住我落山。今趟旅程讓我大開眼界、期待下個星期和你分享更多，睇下村民依家嘅生活。」