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無窮之路｜來回5千級登懸崖村 陳貝兒扭親腳頂硬上
35 分前
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無窮之路懸崖村陳貝兒無綫
無窮之路｜來回5千級登懸崖村 陳貝兒扭親腳頂硬上
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陳貝兒與攝製隊登上「懸崖村」。

由陳貝兒主持的無綫節目《無窮之路》昨日播出，節目首集的主題是「懸崖村的歷史及滄桑」。貝兒與攝製隊到訪四川大涼山橫斷山脈的「懸崖村」，由於山體峭壁無車道可行，村民生活在重重高山深谷之中，唯一上落山的方法，只靠一條幾乎垂直九十度在懸崖上，二千多級的鋼梯。換言之，貝兒等要登上差不多等於一座香港大帽山，接近一千米距離的山頂。

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陳貝兒、「懸崖飛人」某色拉博及柏查有格。
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貝兒憑著堅強意志，勇敢登上山頂。

節目播出之後，不少網民對貝兒能夠登上懸崖村大感讚嘆，她事後在社交平台分享部份照片，留言說︰「來回5000級天梯。睇返節目我都唔知自己當時係點解可以上到去嘅？攝影大哥森哥同阿勛更加係攞住器材爬上去勁到不得了！不過最辛苦嘅唔係我哋，而係世世代代百幾年黎每日咁樣上上落落嘅懸崖村村民。」

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來回用了十三小時完成整個旅程，貝兒也直言像發了一場夢。
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貝兒上載落山的片段，一步一驚心。

節目尾段播出貝兒因為腳部受傷，一度需要當地人背落山。她說︰「世界很大，有很多人用不同的方法努力勇敢地活着。最後因為扭親膝頭哥又撞親腳，多謝某色拉博同柏查有格扶住我又揹住我落山。今趟旅程讓我大開眼界、期待下個星期和你分享更多，睇下村民依家嘅生活。」

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眾人要行5千多級來回，少點體力也不行。
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貝兒因為撞親及扭傷腳，令她一度要由某色拉博背落山。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/無窮之路｜來回5千級登懸崖村-陳貝兒扭親腳頂硬上-281330
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