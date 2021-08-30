無綫前主播王俊彥重操故業 英國開頻道用廣東話報新聞

無綫新聞主播王俊彥於3月24日在鏡頭前哽咽說︰「今次係最後一次為大家報道新聞，香港人珍重，Goodbye！」之後正式告別主播生涯。他與太太於7月下旬飛抵英國重新展開生活，並在IG不時分享在當地的所見所聞。



近日他在YouTube開設「各位,我係王俊彥」頻道，在頻道中見到有3條名為《新聞傳送》的片段，片中他穿起西裝，在家中報道新聞，內容均以香港人關心的議題為主，每條片長約8至10分鐘。他留言表示︰「香港傳媒危在旦夕，期望在個人能力下，將這座城市本來擁有的傳媒價值帶到英國，亦希望在不同角落的香港人，仍然可以觀看由香港傳媒人製作的新聞節目，繼續關心時局。目前只屬試行階段，願景每日英國時間約1600播出，即香港時間2300、北美東岸時間1100左右。」

王俊彥：屋企變成錄影廠

促使王俊彥以這種形式報道新聞，原來是來自不少香港人的鼓勵，他寫道︰「最近不少在不同國家的香港人給我鼓勵，着我要繼續專業，給在英國甚至散落各地的香港人，能夠觀看香港語新聞……的確，早在離開前，這想法一直在腦海打轉，卻未有頭緒，今天想不到屋企可以變成錄影廠，可以做到呢個setting。試行有太多不足，製作人手只有本人及內子，時間亦未能拿捏得到，會繼續改善。」