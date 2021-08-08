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無綫推煮食節目救收視 肥媽鼎爺隨時再出山？
2 小時前
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無綫肥媽李家鼎煮戰黃亞保張錦祥
無綫推煮食節目救收視 肥媽鼎爺隨時再出山？
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肥媽與鼎爺暫時仍未收到通知何時再拍煮食節目。

早前無綫頻頻推出煮食節目，無綫最大股東黎瑞剛曾公開批評飲食節目氾濫︰「不能老是天天在做菜」，連汪明荃也大呻「睇煮餸睇到悶」。有傳無綫即時叫停肥媽的《食平D》系列及李家鼎的《阿爺廚房》系列，但唯獨放生張錦祥(Ricky)及黃亞保，因為他們合作的《煮場爭霸》獲得口碑，節目亦有別過往模式，比較有新意。

 

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有指無綫將會再度推出飲食節目救收視，《煮戰》將於本月底播出。

由Ricky、黃亞保及江美儀主持的《煮戰》將於8月23日播出，有指無綫有意安排其他煮食節目播出，以挽救收視劣勢。無綫非戲劇分部經理暨節目監製張志明早前接受訪問指，完成《煮戰》後，將會陸續推出鼎爺、肥媽及蕭秀香（三姐）的煮食節目。

今日肥媽與鼎爺為節目《代溝關注組》錄影，問到是否快將投入拍攝煮食節目，二人表示未收到通知，一切聽從公司安排，鼎爺更笑言他與肥媽是砧板上的豬肉。肥媽認為烹飪節目適合任何年齡層觀眾，而她的網上頻道吸引不少外國人觀看，就算公司沒有叫她拍煮食節目，自己也會定時在網上平台教煮餸。

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肥媽的《食平D》系列合共有9輯。
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《阿爺廚房》亦不停添食。
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就連黎諮懿主持的煮食節目也不少。
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江美儀與三姐主持的《女人必學100道餸》當時獲得不少網民負評。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/無綫推煮食節目救收視-肥媽鼎爺隨時再出山？-279928
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