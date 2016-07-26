無綫東奧主題曲｜姚焯菲鏡頭勁少 周柏豪打扮似體育老師

東京奧運的主播權由港府購入並交由本地5間電視台播放，當中包括3間免費電視台︰無綫、ViuTV及香港開電視。三台都炮製了屬於自己的東奧主題曲，香港開電視請來歌神張學友，ViuTV當然找MIRROR孭飛，而無綫則請來《聲夢傳奇》一班學員，以及星級導師李幸倪(Gin Lee)、江海迦(AGA)、衛蘭、泳兒、王灝兒(JW)及周柏豪主唱。

MV日前出爐，一眾學員又唱又跳非常有活力，但十多位學員的出鏡次數就非常不平均，被傳遭無綫雪藏的炎明熹(Gigi)不但企正中間，更與Gin Lee合唱，而且出鏡率是眾人最高。另一人氣高的姚焯菲(Chantel)獲安排企在Gigi旁邊，大特寫鏡頭非常少，而且在MV中沒有孖住導師合唱，反而是與Gigi及鍾柔美(Yumi)三人合唱。不少網民不忿Chantel淪為大配角，亦不滿大會分配不均，認為對導師及一眾學員不公平。

有網民留言說︰「冇左 JW 同 Chantel 一齊畫面！有冇搞錯」、「MV 非常極度失敗，因為太少CHANTEL, 所以view非常低。你們選擇咁少CHANTEL close up, 就要承擔低view的後果。我之後只會睇CHANTEL solo 片。」、「點剪片架？人氣王Chantel同JW一齊既鏡頭都冇。」

其他導師都以運動打扮示人，但往日以型人自居的周柏豪今次打扮就有點失手，運動look打扮的他竟然似足體育老師，由於無綫沒有安排他與學員一齊出現，否則整個畫面便成為柏豪教學員做體操，似足教育電視。