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無綫東奧主題曲｜姚焯菲鏡頭勁少 周柏豪打扮似體育老師
23 分前
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東京奧運無綫聲夢傳奇李幸倪江海迦衛蘭泳兒王灝兒周柏豪炎明熹姚焯菲
無綫東奧主題曲｜姚焯菲鏡頭勁少 周柏豪打扮似體育老師

東京奧運的主播權由港府購入並交由本地5間電視台播放，當中包括3間免費電視台︰無綫、ViuTV及香港開電視。三台都炮製了屬於自己的東奧主題曲，香港開電視請來歌神張學友，ViuTV當然找MIRROR孭飛，而無綫則請來《聲夢傳奇》一班學員，以及星級導師李幸倪(Gin Lee)、江海迦(AGA)、衛蘭、泳兒、王灝兒(JW)及周柏豪主唱。

 

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Gigi排正中間， Chantel 則站在Gigi旁邊。
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Chantel 件外套因為螢光夠搶鏡，其他隊員就淪為大配角。

MV日前出爐，一眾學員又唱又跳非常有活力，但十多位學員的出鏡次數就非常不平均，被傳遭無綫雪藏的炎明熹(Gigi)不但企正中間，更與Gin Lee合唱，而且出鏡率是眾人最高。另一人氣高的姚焯菲(Chantel)獲安排企在Gigi旁邊，大特寫鏡頭非常少，而且在MV中沒有孖住導師合唱，反而是與Gigi及鍾柔美(Yumi)三人合唱。不少網民不忿Chantel淪為大配角，亦不滿大會分配不均，認為對導師及一眾學員不公平。

有網民留言說︰「冇左 JW 同 Chantel 一齊畫面！有冇搞錯」、「MV 非常極度失敗，因為太少CHANTEL, 所以view非常低。你們選擇咁少CHANTEL close up, 就要承擔低view的後果。我之後只會睇CHANTEL solo 片。」、「點剪片架？人氣王Chantel同JW一齊既鏡頭都冇。」

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Gigi與Gin Lee合唱。
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Chantel 就拍住Gigi與Yumi合唱。
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最清楚的大特寫僅得1秒。

其他導師都以運動打扮示人，但往日以型人自居的周柏豪今次打扮就有點失手，運動look打扮的他竟然似足體育老師，由於無綫沒有安排他與學員一齊出現，否則整個畫面便成為柏豪教學員做體操，似足教育電視。

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網民非常不滿無綫的分鏡安排。
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周柏豪似足體育老師。
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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/無綫東奧主題曲｜姚焯菲鏡頭勁少-周柏豪打扮似體育老師-275681
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