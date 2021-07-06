無綫甘草演員夏玉麟不敵癌魔病逝 終年68歲

在無綫工作多年的資深甘草演員夏玉麟於18年確診患上肺癌四期，年初他接受訪問時表示癌細胞已擴散，而曾與他合作過的劉思希今日在網上公布對方死訊︰「夏玉麟先生已於今早8時50分安詳離世，衷心感謝所有熱心朋友在他患病期間一直給予他的關懷及幫助，他在最後的日子中，在溫暖和愛中離世，祝願大家保重，特此公佈。」

劉思希於上月曾公開為對方籌醫藥費及生活費，當時她指對方的情況非常差︰「感覺他也有點想放棄，我衷心希望大家可以支持他一點，他一早已無法拍戲賺取生活費，現時靠綜援，無法煮食，每月數千扣除了日常開支，剩下的錢有時連基本前往醫院的交通費用和外賣的錢也幾乎沒有了。」並指對方希望可以吃到鏢靶藥，而每個月藥費大約4萬。

夏玉麟畢業之後當老師，由於對演戲充滿興趣，於1976年報讀第一屆麗的電視藝員訓練班，與張國榮是同班同學。其後他轉投無綫，初時擔任PA，之後辭去教書工作轉做演員參演逾二百多部作品，雖然只是小角色，但他依舊默默耕耘。跟他合作過的有古天樂、林家棟、張家輝、黃秋生等。