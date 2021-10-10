無綫開拍男男節目打ViuTV 王賢誌無懼被攻擊

無綫炮製的節目一直被指過於保守，現時播出的劇集連床戲也欠奉，但下月在J2播出的《仔仔一堂》就非常破格，由王賢誌身兼監製及主持，並找來10位年齡介乎20多到30多歲的單身同志現身節目進行配對。王賢誌早前在社交平台分享照片寫道︰「本人電視生涯最重要的一章，香港電視史上最破格之嘗試。」

王賢誌預咗被爆鬧

王賢誌受訪時稱，節目是希望大家可以多角度探討新一代的男同志，讓他們多個渠道表達自己，並指難得有機會及資源，希望可以盡力幫助這個社群。他又指參與節目的男同志就算已出櫃，都要考慮今次會為家人及工作所帶來的影響，所以他們是鼓起很大的勇氣。

由於無綫觀眾廣泛，亦偏向保守，王賢誌明言預了被人鬧他教人「搞基」，以及會受到多方面的批評，但他將會視為挑戰，並指當初與曾志偉及C君商討節目內容，大家是一拍即合，並給予他很大的支持。

盼王賢誌過檔ViuTV

自從《仔仔一堂》將於無綫播出的消息傳出後，有網民表示期待，並力撐王賢誌，指同性戀一樣可以爭取幸福，並謂︰「搞基有得教咩？」另有網民指其他國家也有相關節目，現時連香港也有大感開心，王賢誌留言稱香港某方面比起其他亞洲地區落後，要急起直追。有人認為王賢誌應該與ViuTV合作而非無綫，他回覆說︰「我曾經有喺亞視，有線，甚至ViuTV前身嘅觀星台主持節目，明白任何電視台都有佢嘅特色，我亦期待會喺ViuTV出現同大家見面，多謝！」