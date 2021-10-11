熊黛林41歲生日 收菠蘿油落淚

熊黛林(Lynn)、譚凱琪、張寶兒及鄭融等，原來都是10月10日生日，Lynn獲同事送菠蘿油造型蛋糕，賀她41歲生日。片中Lynn笑到合不攏咀兼流眼淚。又表示自己愛吃菠蘿油，因為怕肥一直不敢吃，見到公司同事特意訂製這款蛋糕，令她非常開心。她稱：「生日會喺屋企舉行大閘蟹盛宴。」

譚凱琪短髮步入四字頭

譚凱琪就換上短髮造型，賀自己40歲生日，並上載這幾天收到的蛋糕照片留言︰「……以前生日只會想著怎樣令自己開心度過，但今年生日整個腦海裡，只想著怎樣哄得女兒開心快樂。相信只有當了父母後才能理解這種心情……」

朱智賢謝東閔罕有同框賀張寶兒

30歲生日的張寶兒，有妹妹張寶欣、老公袁偉豪，以及朱智賢和謝東閔情侶檔現身為她慶祝。二人激罕同框，力證情未變！朱謝二人向來感情低調，甚少合照，早前更屢傳分訊，今次同框即成為網民焦點。而張寶兒則在IG寫下30歲感言:「就這樣過了二字頭，有過一些尋到，一些丟失，關係、知識、技能、成就觀念、定位、眼界、使命⋯⋯感恩有很多能陪我到下個十年的……」

朱千雪8號風球為岑杏賢慶生

而10月9日33歲生日的岑杏賢，則獲朱千雪、蔣家旻及張嘉兒等陪伴慶祝，岑杏賢表示自己剛剛坐完月，非常開心與好友在8號風球前慶祝生日，多謝她們令她的生日過得很特別。朱千雪留言︰「黑雨，T8 都阻止唔到我哋慶祝你坐完月同生日(好彩提早)！湯嚟唔到但禮到，紮花到咗當係你 。」



熊黛林41歲生日 收菠蘿油落淚