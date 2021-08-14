爆炎明熹寫火星英語 鍾柔美：衛蘭睇唔明

一連4晚的《聲·夢飛行》，前晚舉行尾場，一班導師衛蘭、林欣彤、江海迦、周柏豪及李幸倪擔任表演嘉賓。「星夢三小花」炎明熹(Gigi)、姚焯菲(Chantel)、鍾柔美(Yumi)連同詹天文(Windy)短裙上陣，跳唱鄭秀文的《Chotto等等》，成為全晚焦點。

三料冠軍Gigi稱，開騷沒有像比賽那麼大壓力，臨近決賽時試過多晚失眠，反而開騷的幾晚失眠較少，仲愈瞓愈好，但心情仍然緊張。Gigi與Yumi分別與衛蘭合唱《Million Reasons》及《就算世界無童話》，Gigi被Yumi踢爆，試過傳英文短訊給衛蘭時，「火星英語」弄得Janice不知她想講甚麼。Gigi說：「因為英文唔太叻，要靠手機軟件嚟表達。」Yumi笑說：「果然火星文只得Gigi先睇得明。」

譚詠麟指Chantel是流心月餅

譚詠麟早前到場觀賞演唱會，他特別在微博點名「星夢三小花」，前晚更在帖子的留言區回覆網友，讚「國民初戀」Chantel是流心月餅，譚詠麟寫道：「對，仲要係流動嘅流心飽(包)。Chantel甜過隻流心月餅。」