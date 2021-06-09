爆笑訪問片｜ERROR聲演《保鑣救殺手2》 保錡演「沙律俠」進軍荷李活？

人氣爆燈的「宇宙天團」ERROR，最近齊齊「進軍」荷李活，為「死侍」賴恩尼諾斯與「神盾局局長」森姆積遜主演的大製作《保鑣救殺手2》(The Hitman's Wife's Bodyguard)配音，保錡誇下海口，自言是前無古人、後無來者，但隊友紛紛劃清界線，193(郭嘉駿)率先表明，只代表保錡個人立場，肥仔(梁業)和應：「有咩網絡言論要攻擊保錡，記住係佢一個人講！」！

四子自認是《保鑣救殺手》的忠粉，揚言下次要為Marvel拍電影，保錡語出驚人，「我希望佢哋(戲中3位主角)同Marvel講，遲啲有個超人(角色)記得搵我做……佢哋好鍾意喺香港取景，幫我整個蜘蛛俠吖！」肥仔忍不住插嘴：「Marvel冇超人㗎喎……你做曱甴俠啦！」193更啜核提議：「叫保錡做沙律俠，淨係食沙律，一食沙律就有力！」女友沙律被擺上枱，保錡無力招架：「係呀，素食主義！」

問到四子有甚麼話要對導演說，阿Dee(何啟華)就提議開拍低成本香港版，肥仔度出絕橋：「食返個戲名（《保鑣救殺手2》），下一集拍《保錡救殺手3》！」193飛身撲出：「我就係嗰個殺手『3』，然後保錡唔係保鑣，係保安！」保錡接著說：「肥仔就做返肥仔，阿Dee就係嗰個女人，黑人同肥仔都係同一個文化，搞掂！」