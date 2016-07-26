爭崩頭｜MIRROR成軍三周年舉辦慶祝派對

自從MIRROR今年5月在九展開演唱會後，不時傳出他們踩上紅館開show的消息，最近有報道指MIRROR確定於明年7月在紅館開10場演唱會，經理人花姐(黃慧君)暫時仍未回應傳聞是否屬實。

過五關斬六將

鏡粉們想見齊12鏡仔，唔一定要等下年，下月3日是MIRROR成軍3周年的大日子，各大fan club(FC) 已收到ViuTV通知，當晚6時將於九龍灣舉行《MIRROR BE 3 BIRTHDAY PARTY》。不過，座位有限，鏡粉們要過五關斬六將才能與偶像見面。各Fan Club已公布報名詳情，會員可於今明兩晚的限定時段內填報名報，大部分FC的報名時限約15-30分鐘，其中姜濤及Frankie的FC則有較長時間報名，不同FC各有要求。原則上，基本報名資格是FC會員，有FC要求報名者回答一系列關於偶像的問題，答中最多問題的勝出者，經抽籤後才能參加聚會；有FC則會讓曾經參加應援活動或持有特定應援品的粉絲優先，報名者需出示活動照片或應援品的合照片以作證明。

捐款可抽獎攞飛

若非FC會員，鏡粉們仍可透過捐款做善事獲得抽籤機會，其中由姜濤、Anson Lo和Edan代言的麥當勞，在其FB專頁公布將於11月3日下午3時於九龍灣國際展貿中心舉行《MIRROR Be 3 Party》。報名者只要在限定日子前下載App登記成為會員，並藉此捐款港幣$20予麥當勞叔叔之家慈善基金，即獲一次參加及獲奬機會。雖然都要鏡粉要出席活動仍要爭崩頭，但比起12月的MIRROR六子音樂的20萬天價，仍算是低門檻了。

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