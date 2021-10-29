父母四出代打卡 Anson Lo：好好儲錢養你們

「教主」盧瀚霆（Anson Lo）日前在花姐陪同下到尖沙嘴巴士站燈箱的應援廣告牌打卡，引來過百「神徒」（粉絲暱稱）包圍，群情洶湧，原來這次打卡對AL來說極具意義，昨晚他在社交平台分享當晚的短片，還有父母於不同地點在他的廣告應援前打卡的照片，並撰長文感謝粉絲及家人對他的愛。

AL寫道:「這一次打卡除了希望多謝每一位神徒之外，也好想好好的跟教父、教母（AL父母）說聲『感謝你們』，由2018年岀道至今天，短短兩年多的時間，無數次錯過了很多餐住家飯，無數個通宵達旦至回家，無數次令你們憂心，但你們沒有一刻放棄過支持我，記得很多次工作壓力很大，深宵回到家的時候，你們聽到我開門的聲音便會立刻起床，主動慰問我『今日工作開心嗎？』，你們關心我的工作表現，但我知道你們更緊張我快樂與否」

他再續：「一星期前你們跟我說，知道我因為工作沒有辦法和所有應援和戶外廣告打卡，於是你們特地找一天為我完成，記得當天你們每完成一站，便立刻send相給我看，告訴我知你們好開心，而我能為你們做的，就是好好努力工作，珍惜眼前所有東西（當然包括好好儲錢養你們、教姐和Amber！），每一位神徒和我的教父、教母，我愛你們。#讓大家擔心了 #感謝你們」一眾粉絲都紛紛留言大讚教主孝順。