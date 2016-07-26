Am730
Am730
Am730
Am730
Entertainment
父親節｜眾星晒與爸爸合照 鄭嘉穎杏兒老公攬仔萬事足
3 小時前
#Hashtags
父親節鄭嘉穎劉鑾雄劉秀盈胡杏兒錢嘉樂林欣彤孫慧雪郭可盈張智霖李泳豪李家鼎
父親節｜眾星晒與爸爸合照 鄭嘉穎杏兒老公攬仔萬事足
news-images
陳凱琳上載一家四口合照。
 news-images
鄭嘉穎剛上載與兩子互動的照片。
 news-images
鄭嘉穎父愛滿瀉。

今日是父親節，大家都趁住這個日子，在社交平台分享合照，並藉此表達心意。張智霖在網上貼出與囝囝「魔童」的合照，一頭曲髮的魔童，與爸爸坐在梳化上，兩父子雙腿又長又幼；郭可盈上載林文龍與囡囡玩電話的照片，父女笑得非常開懷；李泳豪則上載與女友和李家鼎食烤肉的照片及童年一家四口的合照。

相關新聞：父親節｜賀囝囝過首個父親節 向太不忘多謝中國政府

 

news-images
林文龍與囡囡笑得非常開心。
 news-images
李泳豪與女友偕鼎爺慶祝生日。
 news-images
李乘德在港湊細仔，杏兒則在大陸努力搏殺。

鄭嘉穎一家、胡杏兒一家及錢嘉樂一家亦都先後在社交平台分享全家福，而嘉穎更額外上載與兩子互動的照片。林欣彤上載親吻爸爸的照片，坦言有點尷尬，但「更加更加更加怕後悔。所以有得擁抱就擁抱；有得錫就錫；有得講就講，Daddy 我愛你！生命在倒數，一切都唔係必然。好好珍惜，活在當下，父親節快樂！」而孫慧雪上載當年與父親在畢業禮上的合照，而孫父的樣子非常後生，連阿雪也留言謂︰「#經常被人誤會是我哥哥的爸爸#經常罵我但疼愛我的爸爸」

news-images
杏兒老公貿與三子合照。
 news-images
Dear Jane主音阿Tim快將再做爸爸。
 news-images
Chilam與魔童合照，囝囝雙腿非常纖幼。
 news-images
阿Mag攬住爸爸錫錫。
 news-images
孫慧雪與爸爸似兄妹。

富商劉鑾雄(大劉)與呂麗君的女兒劉秀盈上載一張兒時與大劉的照片，並分享兒時與父親相處的點滴。她指大劉與世界各地的爸爸一樣，每天上班直到晚上回來，下班之後總會騰出時間與她相處。她又稱大劉每晚都會跟他說故事，並坐在床邊直到見到女兒睡著，才會拿起電話跟別人交談。秀盈表示為了引起爸爸的注意，會特意在床上重覆大劉的說話直到自己累了，並聽著他的聲音入睡。她認為聽住大劉的聲音睡覺是很平靜的。

news-images
錢嘉樂一家。
 news-images
劉秀盈上載與大劉合照。
 news-images
任達華收到囡囡上載合照。
 news-images
阿Sa與爸爸合照。
 news-images
郭富城收到囡囡送給他的勞作。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/父親節｜眾星晒與爸爸合照-鄭嘉穎杏兒老公攬仔萬事足-272507
#Hashtags
父親節鄭嘉穎劉鑾雄劉秀盈胡杏兒錢嘉樂林欣彤孫慧雪郭可盈張智霖李泳豪李家鼎
Am730

父親節｜賀囝囝過首個父親節 向太不忘多謝中國政府

有片｜港版《大叔的愛》K歌版預告二創Edan《連環不幸》 網民讚：啱晒音，填詞人好犀利

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
父親節｜賀囝囝過首個父親節 向太不忘多謝中國政府
Am730
Am730
有片｜港版《大叔的愛》K歌版預告二創Edan《連環不幸》 網民讚：啱晒音，填詞人好犀利
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多