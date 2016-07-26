父親節｜眾星晒與爸爸合照 鄭嘉穎杏兒老公攬仔萬事足

今日是父親節，大家都趁住這個日子，在社交平台分享合照，並藉此表達心意。張智霖在網上貼出與囝囝「魔童」的合照，一頭曲髮的魔童，與爸爸坐在梳化上，兩父子雙腿又長又幼；郭可盈上載林文龍與囡囡玩電話的照片，父女笑得非常開懷；李泳豪則上載與女友和李家鼎食烤肉的照片及童年一家四口的合照。

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鄭嘉穎一家、胡杏兒一家及錢嘉樂一家亦都先後在社交平台分享全家福，而嘉穎更額外上載與兩子互動的照片。林欣彤上載親吻爸爸的照片，坦言有點尷尬，但「更加更加更加怕後悔。所以有得擁抱就擁抱；有得錫就錫；有得講就講，Daddy 我愛你！生命在倒數，一切都唔係必然。好好珍惜，活在當下，父親節快樂！」而孫慧雪上載當年與父親在畢業禮上的合照，而孫父的樣子非常後生，連阿雪也留言謂︰「#經常被人誤會是我哥哥的爸爸#經常罵我但疼愛我的爸爸」

富商劉鑾雄(大劉)與呂麗君的女兒劉秀盈上載一張兒時與大劉的照片，並分享兒時與父親相處的點滴。她指大劉與世界各地的爸爸一樣，每天上班直到晚上回來，下班之後總會騰出時間與她相處。她又稱大劉每晚都會跟他說故事，並坐在床邊直到見到女兒睡著，才會拿起電話跟別人交談。秀盈表示為了引起爸爸的注意，會特意在床上重覆大劉的說話直到自己累了，並聽著他的聲音入睡。她認為聽住大劉的聲音睡覺是很平靜的。