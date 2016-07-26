父親節｜自幼喪父細貓應智越感激母親身兼父職

《全民造星》出身的唱作歌手細貓應智越去年一出道便遇上疫情，經歷近乎零工作的日子後，幸好今年稍有好轉。回想低潮期，細貓感激母親仍然全力支持他追夢，繼去年母親節推出《努力的孩子》MV送給母親後，今年他趁父親節親口多謝身兼父職的母親，同時提醒天下間的子女要用行動來表達對父親的愛。

自上月細貓作客陳志雲節目「Stephen傾」後，人氣急升，開始獲邀請與不同品牌合作。早前，他獲琴行邀請拍片分享與母親相處的點滴，短片以細貓原創歌曲《努力的孩子》作背景音樂，這首歌的MV以細貓與母親的關係作故事藍本，講述MV男子角是肥仔一名，常被欺凌取笑，宜至發奮去音樂，踏上追夢之路，其間雖遇挫拆，但母親仍守候守持。這是去年細貓送給母親的禮物。細貓言表示，爸爸離世時他還不知甚麼是生死，由母親獨力撫養成長，故希望趁父親節向母親，感激他一身身兼父職，他致電母親，「父親節快到了，想多謝你(母親好奇問：多謝我？)，由細到大沒有爹地，你卻做了父親的身份，I love you 。」母親聽罷，亦叮囑他要保持身體健康。