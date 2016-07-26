父親節｜賀囝囝過首個父親節 向太不忘多謝中國政府

今日是父親節，初為人父的人以另一角度過節，感受當然不同。榮升做爸爸的向佐除了上載兒子與父親向華強的合照外，更罕有大晒多張囡囡與家人的日常照片，相中見到他的囡囡Cora長得肥嘟嘟，非常可愛。身在大陸的他因工作關係，未能與Cora慶祝，只能透過社交平台表達心意。

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向佐寫道︰「非常特別的一次父親節，感謝爸爸媽媽，老婆和女兒, 盡在不言中⋯⋯特別期待重聚，我愛你龍五先生，爸爸愛你Cora ,祝天下父親， 父親節快樂！」他的母親陳嵐就轉載囝囝的帖文，除了賀囝囝以爸爸的身份過節外，更不忘自己的訴求，藉機會希望大陸有關當局批准她的私人飛機前往大陸︰「向佐，這是你的第一次父親節，開心啲！可惜你人在中國內地工作，不能和女兒及父親一起慶祝。我們很快就來大陸和你補慶祝。現在只待外交部批准我的飛機可以飛進去，加油！也感恩中國政府希望可以快點批准，因為有老有小十幾個親朋好友都不敢座民航機，真的怕感染到。」

年初向太也藉住孫女的百日宴，在網上發文表達訴求，希望台灣政府批准向華強及向佐可以依親居留，又曾大讚台灣的防疫做得最好。不過，近日台灣再爆疫情，向太即轉口風，稱自己的出生地被全世界恥笑，又發文希望可以到「寬容大度的祖國大陸」打疫苗。