狂隊20支甜筒 ANSONBEAN自爆鍾意由底啜

《全民造星III》季軍ANSONBEAN(陳毅燊)出道僅7個月，已成為廣告商的新寵兒，最近他為雪糕品牌拍攝跳唱廣告，其間一支接一支甜筒密密食，轉眼就掃了20支。不得不提是原來ANSONBEAN食甜筒的獨特癖好，就是喜歡由底開始慢慢啜，對甜筒尖有情意結。ANSONBEAN由清晨開始在運動場拍攝，趁未埋位狂運動谷肌，又拉筋又引體上升，一輪熱身後，他像叉足電一樣跳跳紮滿場飛。為配合航拍和多角度取鏡，拍攝，他又唱又跳十幾趟，雖然滿頭大汗，但越跳越起勁，他笑這，「今次我第一次拍廣告兼寫廣告歌，好新奇，好開心。平時寫歌要諗題材，有時好苦惱，但今次目標好清晰，好得意嘅新嚐試，又唱歌又Rap，好好玩。第一次拍廣告跳舞加唱歌，就像拍MV，仲有航拍好有型，咁食雪糕又真係好型！」

完成跳唱部分後，便要拍食甜筒的「文戲」，由於正值陽光普照的下午，手上甜筒瞬間溶化，他惟有捉緊時間一支接一支不停食，眨眼就掃了20支，他補充說，ANSONBEAN說：「雖然每支咬兩啖要cut機，但一口氣食20支，計埋都有5至6支份量。」問他會否因操肌放棄食雪糕？他表示不會，最愛吃朱古力味，「間中我會當成飯後甜品，今次拍足一日出咗好多汗，拍完無肥咗，反而仲大隻咗添，正！」他又自爆食甜筒的特殊方式，憶述說：「Lunch時候會同同學一齊跑落去買，再跑返上課室食，我學校傳統由底開始啜返上食，都幾有趣！」