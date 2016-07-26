狄維莊遜《Black Adam》首發預告 DC最強英雄

DC Fandome除了發放新版《蝙蝠俠》預告，還有另一注目作《Black Adam》。由大隻佬狄維莊遜(Dwayne Johnson)首演超級英雄的《Black Adam》，首發預告終於現身。從天而降的Black Adam刀槍不入，更可控制電能作武器，徒手將敵人電成灰燼。可惜片段中看不清狄維的容貌，只露出其輪廓。

能力更勝超人

超人在DC超級英雄中能力屬最強一位，但漫畫中的Black Adam，能力更稍勝超人。Black Adam是古埃及時代的王子，因為心地善良，被巫師沙贊選中成為接班人。然而及後他被黑化，被沙贊奪回能力兼封印，直至後來意外被Thaddeus Sivana博士解封。

Black Adam能承受任何物理攻擊，可不吃不眠，甚至不用呼吸。他在地球上以每秒3.22公里的速度移動，速度僅次於閃電俠。Black Adam能舉起10萬噸重的物體，雙手拍一下，就能製造電擊波，能力甚至在超人和沙贊之上。漫畫中的他會對抗壞人，同時亦與超人交惡，屬一位反英雄人物。該片將於明年7月上映。

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