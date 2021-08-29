獲七仙羽加持 P1X3L推新歌《Oh My God》獲網民力讚

《全民造星II》出身的吳啟洋(Phoebus)、歐鎮灝(George)及葉振弘(Marco)組成的男子組合P1X3L，去年出道至今一直星途平平。早前他們現身七仙羽主持的《七救星》時，七師傅指他們的隊名非常難叫，於是為他們改名叫「Oh My God／OMG」，更在節目與他們一同填詞唱歌。當日節目中的作品，日前在ViuTV的YouTube頻道上載，歌名為《Oh My God》，網民紛紛留言支持，表示期待他們未來的作品。

ViuTV官方指作曲、作詞為「OMG」，並指「Phoebus Marco George重新出發，經七師傅加持開光，由格仔像素 #P1X3L 蛻變成被天庭眾神親吻過嘅男子組合 #OMG! 同時灌錄同名全新單曲《Oh My God》。」看來團名P1X3L隨時真的變「Oh My God」，歌詞內容寫盡他們這兩年的經歷和感受。

由於當日節目尾聲有七師傅rap的部份，但今次歌曲未有播出，然而MV片尾打有「to be continued……」未知日後推出的版本會加入七師傅rap的部份。