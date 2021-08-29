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獲七仙羽加持 P1X3L推新歌《Oh My God》獲網民力讚
2 小時前
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七仙羽P1X3LOh My God
獲七仙羽加持 P1X3L推新歌《Oh My God》獲網民力讚

《全民造星II》出身的吳啟洋(Phoebus)、歐鎮灝(George)及葉振弘(Marco)組成的男子組合P1X3L，去年出道至今一直星途平平。早前他們現身七仙羽主持的《七救星》時，七師傅指他們的隊名非常難叫，於是為他們改名叫「Oh My God／OMG」，更在節目與他們一同填詞唱歌。當日節目中的作品，日前在ViuTV的YouTube頻道上載，歌名為《Oh My God》，網民紛紛留言支持，表示期待他們未來的作品。

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當日七仙羽指他們的團名太難記，為他們取名做「Oh My God」。
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節目中安排真fans到場，令他們大為感動。

ViuTV官方指作曲、作詞為「OMG」，並指「Phoebus Marco George重新出發，經七師傅加持開光，由格仔像素 #P1X3L 蛻變成被天庭眾神親吻過嘅男子組合 #OMG! 同時灌錄同名全新單曲《Oh My God》。」看來團名P1X3L隨時真的變「Oh My God」，歌詞內容寫盡他們這兩年的經歷和感受。

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新歌唱盡他們的心聲。

由於當日節目尾聲有七師傅rap的部份，但今次歌曲未有播出，然而MV片尾打有「to be continued……」未知日後推出的版本會加入七師傅rap的部份。

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七師傅rap的部份仍未公開。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/娛樂/獲七仙羽加持-p1x3l推新歌《oh-my-god》獲網民力讚-283358
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