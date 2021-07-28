獲劉嘉玲讚是天生演員 杏兒感謝老公支持追夢

胡杏兒老公李乘德被嘲是「世紀軟飯王」，杏兒兩夫婦霸氣回應。杏兒近年主力大陸發展，照顧小朋友的重任便落在她老公手上。日前她接受劉嘉玲主持的大陸節目《對照記》訪問，她在節目中更特別提到老公，多謝對方支持她的演藝工作。

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杏兒在節目中被問到如何盡力平衡工作，她表示會盡力去平衡，回想生了第三胎後的第二個月，便北上工作，杏兒說：「老公很支持我，當時自己很牽掛家中的兩名小朋友，自己也很心疼老公，反而老公很贊成及支持我把握現有的工作機會，在我眼中我的老公是101分的好老公，他對我不斷的支持及鼓勵，老公曾跟我說：『孩子不是我的第一位，你才是我的第一位』。 我亦很心疼我的丈夫，因為他娶的是一名藝人，受很多外界壓力，閒言閒語，相反老公為我犧牲更加多。」提到年過40歲後，在演戲上是否一個人生關後口，杏兒說：「只要自己喜歡演戲便會繼續去演。」

劉嘉玲指做演員需要有天賦，也需要後天努力，兩者缺一不可，嘉玲還讚杏兒是天生的演員，並在節目中說：「演員也可以通過後天的努力，成為一個了不起的演員。」杏兒表示嘉玲姐是她很敬重的前輩，事前從來沒有合作過。她說︰「今次接受她邀請感到甚榮幸，當日未見面之前都有點緊張。見面很開心，覺得嘉玲很友善，她很照顧後輩，與她聊天很高興，她有問候我近況，她表示因看過《演員請就位2》後，便想到邀請我今次做她的嘉賓。」