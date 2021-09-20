獲批紅館檔期諸多阻滯 周國賢︰可能個天話你知未ready

日前周國賢(Endy)作客TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒(Edmond)專訪，大談相隔近三年再推出個人新歌《塵世美》感受，Endy說：「2020年停工，主要係因為之前做咗好多嘢，包括出碟、做騷同拍戲，一路都冇休息，再拍攝完《一秒拳王》都唔知自己傷得咁嚴重，傷及筋骨，原來身體同情緒係要還，咁不如去個靈修之旅包括京都同清邁，本身諗住去一陣，點知喺泰國嘅時候，遇上疫症最嚴重，初初頭一兩個月有Keep住搵機票返香港，但真係完全冇機位，既然個天要你留喺度，咁就不如好好學習同自己獨處，而《塵世美》呢首歌，就係喺泰國瞓喺張床嗰度。」

周國賢於上年休息期間，本應有機會首次開紅館演唱會，他說：「紅館係一個好神奇嘅地方，唔同歌手同佢邂逅嘅時期都好唔同，有啲人好似我咁，等咗好耐都未做到，有啲人出道一年就得到紅館嘅場地。我慢慢發覺個關鍵係在於個人本身嘅氣場Ready 唔Ready，我自己以為自己Ready，但當上年四月俾咗個期你，咁啱又腳傷，再加上疫情嚴重，真係唔敢博，唯有取消。就好似個天要話俾你知，不如你都係再修練下先，可能你真係未Ready！而家我睇通咗好多！」

談到最近與不同年青單位如Zpecial、Regen、JW王灝兒、ToNick、AGA、Serrini、per se等合作，Endy說：「如果用畫畫嚟形容，佢哋畀到我鮮艷度，佢哋打開咗我以前喺日本讀書時聽歌嘅視野！喺佢哋身上我覺得自己唔再係前輩，係互相學習。早兩三年前，我都仲攞咗個姿態覺得自己係前輩，當自己覺得自己係前輩嘅時候，係完全郁唔到，你永遠就卡住咗喺以前，依家放下少少姿態，成個人都輕咗，就好似舊海綿吸咗好多新嘅靈感，攞到新嘅嘢。」