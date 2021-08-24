獲粉絲拍片讀感謝信 ANSONBEAN哽咽：眼濕濕但冇喊

從參加《全民造星III》至正式加入樂壇出道都人氣高企的ANSONBEAN(陳毅燊)，日前舉行首個實體的粉絲見面會，一班「豆粉」(ANSONEAN粉絲暱稱)為偶像送上從參賽至今的精華片段，ANSONEAN聽「豆粉」親自讀出寫給他的信，向來開朗活潑的他，感動到眼濕濕。

ANSONBEAN雖然忙於拍戲和錄新歌，仍抽空與粉絲見面，並請來《造星III》老友方芷欣(方方)擔任主持，而NY和Timo載歌載舞助興，又與「豆粉」玩搶答遊戲打成一片，並唱出新歌《CRUSH（oh no！）》答謝粉絲。

ANSONBEAN減激「豆粉」陪伴

「豆粉」特地剪輯了一段視頻送給ANSONBEAN，紀碌他從參加《造星3》至今出席公開活動等珍貴片段，有幾位「豆粉」更親自讀出寫給ANSONBEAN的信和鼓勵說話，其中一位女粉絲表示，「多謝你呢一年，喺我每次唔開心，你突然會出ig post、story、或者上TG留voice massage，你令我即刻有番動力同開心番。」平日跳跳紥的ANSONBEAN突然沉默起來，眼泛淚光的他強忍眼水：「睇到中段有啲眼濕濕......諗番起比賽到而家，你哋每一個鼓勵，出event每一次大家都嚟支持，好感動，亦冇諗過我每一個ig post，可以令大家開心，可以互相影響，多謝你哋過去一年嘅支持、陪伴。」

答應不讓「豆粉」失望

活動完結後，ANSONBEAN害羞地表示：「我有眼濕濕但沒喊！」他答應將來無論唱歌、拍戲、拍劇都會落足心機，不會令「豆粉」失望。他透露即將拍一套題材寫實又奇怪電影，由於跟真實的他有極大反差，他已向雞老師(邱頌偉)上acting class，做足功課。