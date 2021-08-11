獲良師Band友點醒 周國賢：唔想霸住個位，要進步接受新事物

唱作歌手周國賢(Endy)憑《一秒拳王》連奪「香港電影導演會」最佳男主角，以及「香港電影編劇家協會」最佳電影角色獎，最近他在新戲《熱唱吧》化身「挑機」老師，戲癮大發的他坦言，希望接演好劇本角色。Band仔出身的他，今年重啟獨立樂隊Zarahn的音樂企劃，並且跟不同音樂人合作，還有密密入紙申請進軍紅館開個唱。

文：Grace 圖：林俊源

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召喚反叛的周仔

對於先後兩奪電影獎項，Endy謙說是團隊的功勞，在適合時機遇上可發揮角色，「演戲經驗不多，演技有待磨練，每一個角色都是契機，教了周國賢寶貴的一課，找到自己以前沒發現的部分。」他在《熱唱吧》演音樂老師張智仁，這是繼舞台劇《陪著你走》後再演同類角色，他自問不是做老師的材料，既不會教主流科目，而且不懂樂理，為免誤人子弟也不會教音樂。他形容角色是一位比學生更反斗的老師，經常與火爆學生小芳(陳慧敏飾)互寸鬥氣，他笑言最考演技是要教陳慧敏唱歌，「我心想怎可教一個唱歌比我強的學生？」在揣摩角色的過程中，勾起他讀書年代的回憶，找回曾經調皮的周國賢，「我成長的年代仍有體罰，試過被老師用鐵間尺打手背、一本書拍埋塊面，甚至被老師掟粉筆粉刷，其實在周仔裡也有鍾意作弄人或惡作劇的潛質！」

低潮與自封

演戲猶如一趟自我檢視之旅，讓Endy重新面對真實的自己，《熱唱吧》的張智仁曾是滿腔熱誠的唱作歌手，在樂壇發展不理想，輾轉在中學當音樂老師。 Endy自言也曾經歷事業低潮，「夾Band時很希望呈現自己所想的風格，想做點成績來，奈何香港樂壇或自己都未ready，未有能力去駕馭，當年有點鬱鬱不得志，在2007年曾退居幕後，直至2010年才回歸幕前。」《一秒拳王》的周天仁懷著要改變世界的宏願，但在現實社會的殘酷洗禮下，變成一個非常怕事的爸爸，令Endy憶起初入行的自己，「我在13、14歲開始夾band，青春期充滿活力又很頑皮，是我寫最多歌的階段，但入行簽約大公司，面對傳媒要很乖和有禮貌，有時太努力演繹乖面孔，好像戴上厚厚的面具。」在公司的「妥善」安排下，Endy很倚賴經理人的意見，慣性與固定的音樂人合作，故步自封，不敢跟其他製作人合作。

重啟樂隊創作

在周國賢的音樂生涯中，Zarahn佔了重要席位，今次Endy再次以獨立樂隊Zarahn的名義推出單曲《猛鬼街》，他坦言，「樂隊在闊別11年後重新出發，殊不容易，因為當年曾有誤會，兄弟間有過不再對話的時間，或者當時太急進，有很多事想做又做唔到，但又未能駕馭自己的情緒，太愛隊band，但用錯方法。」至於破冰的關鍵？經歷成長洗禮與時間沉澱， 已過不惑之年的Endy直言，「這兩年我們居住的地方或疫情問題，世界已截然不同，想做點解唔去做，好好把握時機，還等甚麼？難度還要等下個11年？已沒青春了，大家EQ高咗，多了互相欣賞。」

啟蒙老師

談到最欣賞的樂隊成員，必然是低音結他手Joey(貝祖貽)，「我7歲已認識他，小五開始同班，是他送我卡式錄音帶，讓我認識外國音樂如Michael Jackson、MC Hammer等，後來我倆移民新西蘭後一齊夾band，如果不是他，我根本不會接觸音樂，他是我人生的啟蒙老師，」兩人曾因誤會而疏遠，直至去年Endy因腳傷和疫情滯留泰國，讓兩人重新聯繫，「Joey在新西蘭讀sound engineering，他好肯聽年輕人的意見，聽他們聽的歌，以他們的角度去mix音樂，不是要捨棄舊東西，而是學習新事物，否則就像某些霸住個位的前輩，不打開門讓新事物入來。他令我學識要進步，不可害怕新事物。」這次重遇啟發Endy重整音樂路向，勇敢走出安舒區，跟不同音樂人開展合作的計劃，「以前很驚失敗，被別人話唱得唔好聽，現在即使做錯決定，會為自己的決定負責。」曾經兩度與紅館擦身而過的Endy，自言已準備就緒，只待紅館批出檔期，便向紅館夢進發！