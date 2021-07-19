獲蘇永康認證好女人 50歲張慧儀公開呼籲男士埋身追求

蘇永康今日與張慧儀一齊出席香港開電視節目《曬ya馬拉moi》錄影。談及兩人的相識經過，慧儀憶起當年拍攝《西遊記》，在化妝間遇到正拍攝《壹號皇庭》的蘇永康、歐陽震華及陶大宇，見到他們交頭接耳，心想一定沒有好事，沒料到他們竟然向她打招呼，並讚她「你好靚」，令她大感不好意思，亦因此而認識。

兩人曾經失聯

蘇永康則表示，當時大家正等待埋位，幾個男人無所事事便會撩女仔，「不過一定要係靚女先得。」蘇永康與張慧儀笑稱，雖然相識多年，但曾經有一段時間失聯，直到早年在北京透過朋友才重遇。

大讚張慧儀情操高尚

談及張慧儀收養Hanson一事，蘇永康自言是第一批得知此事的朋友，「慧儀情操高尚，內心美麗。」慧儀聞言後感謝對方，又笑言至今仍未遇到賞識她的男人，故此仍是單身，並公開呼籲男士放膽追求。

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