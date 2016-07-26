獲邀擔任太極騷嘉賓 Anson Kong︰多謝前輩們對MIRROR提攜

MIRROR成員Anson Kong江𤒹生獲太極邀請擔任他們紅館個唱嘉賓，與KB一齊上台唱《IGNITED》。AK主動在台上要求跟太極自拍，之後AK把合照上載至社交平台，表示很開心獲得前輩邀請，與他分享紅館這個舞台。

AK寫道︰「一連兩晚太極演唱會嘉賓完成了 很感恩。首先很感謝太極前輩嘅邀請 呢兩晚玩得好開心 好多謝你地俾機會我一齊分享一個咁大嘅舞台。噚日(8日)有啲說話想係台上對前輩講，但太緊張，唱完歌嗰腦一片空白，淨係記得係台上自拍。多謝前輩們對Mirror和AK的提攜，很感恩。出道以嚟得到咁多位前輩嘅支持和鼓勵，知道這些都非必然，我哋12子一定會繼續努力，繼續進步，秉承住太極前輩嘅精神，邁向我哋Mirror嘅35年。最後再一次感謝前輩們，讓我踏足一個夢寐以求的舞台。多謝太極。KB知道你好錫我，在心中，多謝你！」