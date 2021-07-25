玉石樂隊結他手細AL楊雲驃離世

七十年代紅極一時的樂隊Jade(玉石樂隊)，其主音結他手楊雲驃(細AL)今日因病逝世，許懷欣於FB發文悼念，公開細AL死訊，他以英文寫到：「真的很傷心，今早收到細AL離開我們的信息，從我回來香港後，他一直在我身邊，是我生活中很重要的部分，每場演出是我們的樂隊領隊。除了爸爸，他是第二個和我一起玩音樂時間最久的人。他總是鼓舞著旁人，真正熱愛音樂。幾周前我很幸運地探訪了他，即使在床上，他仍在寫作和談論著音樂。我們將永遠懷念他超凡脫俗的個性、幽默感和對音樂的熱情。愛你細AL！」

玉石樂隊由張武孝(大AL)與楊雲驃、Tony Lee、Robert Shum、曹榮臻、蔡健雄及威利等人，於1975年組成，七十年代曾出版多張唱片，由於隊中有兩個Albert，因此以大AL和細AL區分。林子祥由美國回港後，曾短暫與玉石樂隊合作，每晚於中環某酒店駐場演出。林子祥2016年舉辦《佐治地球40年演唱會》時，曾邀請玉石樂隊上台聚舊演出。