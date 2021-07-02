王子被指是花心男 鄧麗欣為舊愛護航︰是一個非常善良的傳統男生

鄧麗欣(Stephy)與台灣男星邱勝翊(王子)於上月底宣布結束長達3年的姊弟戀。未幾有報道指王子是花心男，愛蒲夜店，甚至指他與造型師搭上，令Stephy決定斬纜。然而，王子今日在社交平台發文否認︰「無憑無據的報道 很無奈 但還好 這十幾年 我的爲人 身邊的人都很清楚 『謠言止於智者』 清者自清 問心無愧 永保善良。」

王子所屬的公司回應傳媒查詢道︰「王子邱勝翊不菸不酒不夜店，一直是自我要求高標準的演藝人員，沒有所謂女性友人介入。內容與事實不符，勿再浪費媒體資源。」其後Stephy亦在社交平台發文道︰「他是一個非常好非常善良的傳統男生，品德好、對家人好、對朋友好、對自己也好，所以也很愛惜自己身體，不煙不酒不愛夜生活，認識他的人都很清楚他的為人。請大家不要再作太多揣測，感謝。」雖然Stephy沒指明道姓，但很明顯這個「他」便是指前度王子。